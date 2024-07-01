Karadeniz'de "Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu" kuruldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile "Üçlü Girişim" başlatıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla "MCM BLACK SEA Görev Grubu" kurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MCM BLACK SEA Komite Toplantısı ve İmza Töreni, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov'un katılımıyla, 1 Temmuz 2024'te İstanbul'da icra edildi."

Mayın tehlikesine karşı görev yapacak gemiler Karadeniz'e açıldı

Beykoz Umuryeri Askeri Limanı'nda düzenlenen Aktivasyon Töreni'ne Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov ile gemilerde görev yapacak askeri personel katıldı.

Üç ülkenin milli marşlarının okunduğu törende konuşma yapan Tatlıoğlu, bugün, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin deniz kuvvetleri arasında tarihi bir işbirliği olan "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu"nun faaliyete geçmesini kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Ocak ayında imzalanan Mutabakat Muhtırası'ndan bu yana MCM Black Sea'yi hayata geçirme çabalarının bugün gerçeğe dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Tatlıoğlu, "Bugün burada bulunmamız, Karadeniz Bölgesi'nin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına yönelik ortak kararlılığımızın gücünü simgelemektedir. Son zamanlarda sürüklenen mayınların ortaya çıkması deniz emniyetimize ve ekonomik istikrarımıza büyük tehdit oluşturdu." diye konuştu.

Karadeniz'in sadece uluslararası ticaret için hayati bir koridor değil, aynı zamanda üstün stratejik öneme sahip bir bölge olduğuna dikkati çeken Tatlıoğlu, "Kaynaklarımızı, uzmanlığımızı ve kararlılığımızı bir araya getirerek, sürüklenen mayınların ve diğer su altı tehditlerinin oluşturduğu tehlikeleri bastırmaya yönelik keskin bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Görev grubunun su altı tehditlerini tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için ileri teknolojilerden ve ortak istihbarattan yararlanarak en yüksek profesyonellik ve verimlilik standartlarıyla çalışacağına derinden inandığını dile getiren Tatlıoğlu, "Müşterek tatbikatlar, eğitim programları ve daimi koordinasyon yoluyla ekiplerimizin ortaya çıkabilecek her türlü zorluğa hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeye her zaman hazır olduklarından emin olacağız." ifadesini kullandı.

Bu çalışma grubunun stratejik bir ittifaktan çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, görev grubunun gelecek yıllarda işbirliği ve güvenlik için bir yol gösterici olarak hizmet etmesini dilediğini belirtti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise Karadeniz'deki güvenliği Karadeniz'e sahili olan ülkeler olarak kendilerinin sağladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Daha önce Karadeniz'de Blackseafor adı altında icra ettiğimiz harekatlarla Karadeniz'deki güvenliği sağladığımızı göstermiştik. Bugün de 'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nu kurarak Karadeniz'in güvenliğini bir kez daha sahildar ülkelerle birlikte yapmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu görev grubunu oluşturmada katkı veren Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün özel bir gün, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nızı da kutluyorum."

Konuşmaların ve görev grubundaki ülkelerin deniz kuvvetleri komutanlarının katılımıyla düzenlenen imza töreninin ardından, Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit edip etkisiz hale getirmek için Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan "MCM Black Sea Görev Grubu", 2'si Türk biri Romanya diğeri Bulgaristan deniz kuvvetlerine ait 4 askeri gemiyle Karadeniz'e açıldı.