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Dünya
AA 19.11.2023 00:40

İspanya'dan İsrail'e daha fazla baskı çağrısı

İspanya'da aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri ve görevdeki Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı İone Belarra, Gazze'deki "planlı soykırıma" son vermek için İsrail'e baskıların devam etmesi gerektiğini söyledi.

İspanya'dan İsrail'e daha fazla baskı çağrısı

İspanya'da aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri ve görevdeki Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı İone Belarra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının protesto edildiği ve Madrid'deki İsrail Büyükelçiliğinden başlayarak ABD Büyükelçiliği'ne kadar yapılan yürüyüşe katıldı.

Basına açıklama yapan Belarra, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının "planlı soykırım" olduğunu bildirdi.

"İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi bırakması için İspanya ve Avrupa hükümetleri çok acil önlemler almalıdır." diyen Belarra, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için İsrail'e daha fazla baskı yapılmasını istedi.

Belarra, "İspanya'da yeni hükümetin alması gereken ilk önlem, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmek ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) götürme girişimlerinde bulunan Güney Afrika liderliğindeki ülkeler koalisyonuna katılmaktır." dedi.

UCM'nin çok acil bir şekilde Netanyahu hakkında tutuklama kararı alması gerektiğini dile getiren Belarra, "Bu barbarlığı durdurmamız lazım." diye konuştu.

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