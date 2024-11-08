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Dünya
AA 08.11.2024 10:31

İspanya'daki şiddetli yağış ve sel bu kez Girona'yı vurdu

İspanya'da 29 Ekim'de Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güneyini afet bölgesine dönüştüren şiddetli yağış ve sel bu kez Girona kentine zarar verdi.

İspanya'daki şiddetli yağış ve sel bu kez Girona'yı vurdu

İspanya'nın kuzey doğusundaki Girona kentinin Cadaques ilçesinde dün akşam başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sel en az 32 araca zarar verdi.

Katalonya radyosuna konuşan Cadaques Belediye Başkanı Pia Serinyana, 2-3 saat boyunca etkili olan şiddetli yağışın ciddi zarar verdiğini belirtti.

Serinyana, "Alarma geçilmişti ama insanlar arabalarını sokağa bıraktı ve sel araçları alıp götürdü" dedi.

29 Ekim'deki selden sonra ölü sayısı 219'a çıktı, 78 kayıp var

Bu arada 29 Ekim'de selin vurduğu Valensiya'da kayıp olarak açıklanan 78 kişi için halen arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yerel yönetim yetkilileri, 211'i Valensiya'da olmak üzere 219 kişinin selde hayatını kaybettiğini, şimdiye kadar 36 bin 572 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Yetkililer, hayatını kaybedenler için kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini, 100'den fazla cesedin cenaze işlemleri için ailelere teslim edildiğini açıkladı.

Bölgede çalışmalarına devam eden 17 binden fazla polis, jandarma ve asker iki metre yüksekliği bulan çamurun içinde ve sularla kaplı otoparklarda ceset aramaya devam ediyor.

Sel ile ilgili siyasi tartışmaların da kızıştığı İspanya'da, yüksek ölüm sayısının sorumluları aranıyor.

Valensiya özerk hükümetinin cep telefonlarından sel uyarısıyla ilgili alarm mesajını çok geç gönderdiği belirtiliyor.

Diğer yandan Devlet Meteoroloji Ajansı'nın (Aemet) tahminlerine göre, Katalonya kuzeydoğusu ile İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz kenti çevresinde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiği açıklandı.

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