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Dünya
AA 08.11.2024 10:30

Güney Kore'den, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı tatbikat

Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı yapılan tatbikat kapsamında Sarı Deniz yönüne karadan karaya balistik füze fırlattı.

Güney Kore'den, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı tatbikat

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS), Kuzey'in son füze fırlatış denemelerine karşı düzenlenen tatbikata ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hyunmoo-2" karadan karaya balistik füzelerin kullanıldığı canlı tatbikatın, Sarı Deniz'de, başkent Seul'ün 108 kilometre güneybatısındaki Taean bölgesi açıklarında düzenlendiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin ABD ile olan askeri faaliyetlerinin yakından izlenmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, Güney Kore ordusunun Kuzey'in provokasyonlarına "ezici bir üstünlükle" karşılık vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu canlı tatbikat sayesinde ordumuz, Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna karşılık verme konusundaki güçlü kararlılığını ve düşmanın provokasyon kaynağına karşı hassas saldırılara yönelik yeteneklerini ve duruşunu gösterdi" ifadesi kullanıldı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 5 Kasım'da Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti. Kuzey Kore, 31 Ekim'de ise Japon Denizi'ne bugüne kadar attığı füzeler arasında "en uzun uçuş süresine" sahip olduğu değerlendirilen "yeni tip Hwasong-19" kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı.

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