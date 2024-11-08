Kripto para şirketi CEO'su fidye için kaçırıldı

Toronto Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay University Avenue ile Richmond Street W. civarında yaşandı.

Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadesine göre, şüpheliler CEO’yu zorla bir araca bindirerek para talep etti.

Yetkililer, adamın daha sonra Etobicoke'daki Centennial Park'ta zarar görmeden bulunduğunu belirtti.

CBC Toronto'nun elde ettiği bilgilere göre, kaçırılan kişinin Toronto merkezli finans firması WonderFi'nin Başkanı ve CEO’su Dean Skurka olduğu açıklandı. Skurka, elektronik ortamda ödenen fidyenin ardından serbest bırakıldı.

[LinkedIn]

Skurka, CBC’ye gönderdiği e-postada “Güvendeyim ve tüm WonderFi çalışanlarının güvenliği bizim için bir öncelik” ifadelerini kullanarak müşteri verileri ve fonlarının bu olaydan etkilenmediğini belirtti.

Kripto para sektörü hırsızlar için çekici bir alan

Kripto para güvenliği uzmanı ve Casa firmasının güvenlikten sorumlu yetkilisi Jameson Lopp, Skurka'nın kaçırılmasının kripto para kullanıcılarına yönelik fiziksel saldırılardan biri olduğunu ifade etti.

Lopp, kripto para fiyatlarının artışıyla birlikte bu tür olayların da arttığını belirterek, suçluların kripto para sahiplerine saldırarak getiri elde etme eğilimi gösterdiğini söyledi.

Özellikle Bitcoin gibi kripto paraların fiyatında yaşanan rekor yükselişlerin, bu tür suçları tetiklediğine dikkat çeken Lopp, “Kripto paralar taşınması ve el konulması bankalara kıyasla çok daha kolay olan varlıklar. Yüksek profilli birçok kişi bile risk seviyelerine uygun güvenlik ve gizlilik önlemlerine sahip değil” dedi.

WonderFi, olay günü üçüncü çeyrek kazanç raporlarını açıklayarak 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 153’lük bir artış sağladığını duyurmuştu.