Puslu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 21.11.2023 08:13

İspanya'da zeytinyağı reyonlarına zincir çekildi

İspanya'da zeytinyağı fiyatlarının yükselmesiyle hırsızlık olayları artınca, süpermarketler önlem almaya başladı.

İspanya'da zeytinyağı reyonlarına zincir çekildi
[Fotograf: Reuters]

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi konumundaki İspanya'da ürünün litresi 15 euroya kadar yükseldi.

Süpermarketlerse zeytinyağı şişelerine kozmetik, içki ve elektronik cihaz reyonlarında kullanılan güvenlik alarmlarından takmaya başladı.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs'te 30 şubeye sahip Tu Super adlı süpermarket zincirinin CEO'su Ruben Navarro, "Hırsızlık olaylarında ciddi artış yaşanıyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle zeytinyağı hırsızların hedefinde" dedi.

"Hırsızlık olaylarından endişelenen bazı çalışanlarımız istifa etti"

Navarro, 5 litrelik zeytinyağı şişelerinin yer aldığı reyonlara asma kilitli zincirler taktıklarını da belirtti.

CEO, "Hırsızlık olaylarından endişelenen bazı çalışanlarımız istifa etti" dedi.

Ayrıca bazı süpermarket zincirleri de başkent Madrid'deki şubelerinde litrelik zeytinyağı şişelerine güvenlik alarmı taktı.

Fiyatlar son iki haftada yüzde 150 yükseldi

Reuters'ın aktardığına göre, ülkenin güneyindeki kuraklığın zeytin hasadını olumsuz etkilemesi nedeniyle fiyatlar son iki haftada yüzde 150 yükseldi. Devletin belirlediği rakamlara göre zeytinyağının litresi 8 euro fakat bazı markaların sızma zeytinyağlarının litre fiyatı 15 euroya kadar çıkıyor.

İspanyol polisi, bu ay 56 ton sızma zeytinyağının çalınmasıyla ilgili başlatılan incelemede iki kişinin gözaltına alındığını aktardı.

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:35
Modi, deepfake'ten şikayetçi: Garba dansı yaptığım bir video izledim
08:32
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
08:28
Filipinler, saygısız turiste katlanamadı: Ömür boyu men edildi
08:27
Zehir tacirlerine 7 ilde operasyon: 13 gözaltı
08:21
Kedisi sayesinde hapse girmekten kurtuldu
07:51
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti
Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı: 6 ilde kuvvetli kar bekleniyor
Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı: 6 ilde kuvvetli kar bekleniyor
FOTO FOKUS
İsrail'in hava saldırısında çok sayıda çocuk yaralandı
İsrail'in hava saldırısında çok sayıda çocuk yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ