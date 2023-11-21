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Dünya
AA 21.11.2023 07:50

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında 2 gazetecinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki el-Beric Mülteci Kampı ve kuzeydeki Beyt Lahiye bölgesinde evleri hedef alınan kadın gazeteciler Ala Tahir el-Hasanat ile Ayat Haddura bombardımanda hayatını kaybetti.

Haddura, gelişmeleri aktarmak için muhabiri olduğu Alghad televizyon kanalına görüntülü bağlandığı yayında "Bu son video olacak" ifadesini kullandı.

"İnsanlar deliler gibi yollarda nereye gittiklerini bilmiyor"

"İşgal güçleri, Beyt Lahiye'ye fosfor bombaları attı. Bölgenin boşaltılması için bildiriler dağıttı" diyen Haddura, gözyaşları içinde şunları söyledi:

"İnsanlar deliler gibi yollarda nereye gittiklerini bilmiyor. Biz de evde bölündük. Bir kısmı çıktı, tabii kimsenin nereye gittiğini bilmiyoruz. Durum çok zor. Ya Rabbi, bizlere merhamet et."

Ala Tahir el-Hasanat da Gazze'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı'ndaki evinin İsrail uçakları tarafından bombalanması sonucu yaşamını yitirdi.

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