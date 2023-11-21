ABD Dışişleri: Kalıcı çözüm bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması

Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında ana gündem yine Filistin'di.



TRT Haber Muhabiri Ali Artmaz Sözcü Matthew Miller'a Batı Şeria'daki katliamları sordu:

"ABD olarak İsrail’in saldırılarının sebebinin Hamas olduğunu iddia ediyorsunuz. Batı Şeria’da Hamas olmamasına rağmen İsrail tarafından yüzlerce sivil öldürüldü. Hatta camiler bombalandı. Bu konudaki yaklaşımınız nedir?"

Sözcü Miller, Batı Şeria'daki katliamları da meşru müdafaa olarak gördüklerini savundu. "Yerleşimcilerin" Filistinli sivillere karşı uyguladığı şiddet olaylarında artış görüldüğünü de ekledi.

"Kalıcı çözüm bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması"

TRT Haber Muhabiri Ali Artmaz, Sözcü Miller'a Batı Şeria'dakine benzer şekilde kendi evinin işgal edilmesi halinde ne tepki vereceğini sordu:

"Ben sizin kullandığınız yerleşimci ifadesi yerine Birleşmiş Milletler raporları doğrultusunda işgalci kelimesini kullanmak istiyorum. Teksaslı olduğunuz söylemiştiniz. Batı Şeria’daki gibi Meksikalılar ve onlara eşlik eden Meksika askerleri sınırı geçip sizin ailenizin Teksas’taki evine girip bu ev artık bizim deseler tepkiniz ne olurdu? Bu işgalci sorununun kalıcı çözümü nedir?"

Dışişleri Sözcüsü soruya net yanıt vermekten kaçındı. Kalıcı çözümün bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu dile getirdi.