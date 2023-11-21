Gazze'deki Endonezya Hastanesinden Nasır Hastanesine gece 100 yaralı nakledildi

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, yaralıların nakil işlemi, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ile yapılan koordinasyonla gerçekleştirildi.

Nasır Hastanesine nakille gelen bir yaralının yakını, "Güç bela çıktık. Zeytun'daki okuldaydık orada bizi yıktılar, ettiler. Endonezya Hastanesine gittik. Oradaki doktorlar bizlere çok saygılı davrandılar. Henüz orada kardeşlerimiz var." dedi.

"Yol kıpkızıl ölüm dolu"

Yaralı yakını, Endonezya Hastanesi ile burası arasında yol nasıldı? sorusuna, "Yol kıpkızıl ölüm dolu. Allah şoförün yardımcısı olsun. Güç yetiremiyorum." yanıtını verdi.

Bölgedeki kaynaklar, Endonezya Hastanesinde halen 500 yaralı bulunduğunu, yaralıların Nasır Hastanesi ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki diğer hastanelere nakilleri için çalışma yürütüldüğünü belirtti.