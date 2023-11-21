Puslu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.11.2023 07:16

Gazze'deki Endonezya Hastanesinden Nasır Hastanesine gece 100 yaralı nakledildi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan ve İsrail kuşatması altında olan Endonezya Hastanesinden Han Yunus'taki Nasır Hastanesine gece 100 yaralı nakledildiği duyuruldu.

Gazze'deki Endonezya Hastanesinden Nasır Hastanesine gece 100 yaralı nakledildi

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, yaralıların nakil işlemi, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ile yapılan koordinasyonla gerçekleştirildi.

Nasır Hastanesine nakille gelen bir yaralının yakını, "Güç bela çıktık. Zeytun'daki okuldaydık orada bizi yıktılar, ettiler. Endonezya Hastanesine gittik. Oradaki doktorlar bizlere çok saygılı davrandılar. Henüz orada kardeşlerimiz var." dedi.

"Yol kıpkızıl ölüm dolu"

Yaralı yakını, Endonezya Hastanesi ile burası arasında yol nasıldı? sorusuna, "Yol kıpkızıl ölüm dolu. Allah şoförün yardımcısı olsun. Güç yetiremiyorum." yanıtını verdi.

Bölgedeki kaynaklar, Endonezya Hastanesinde halen 500 yaralı bulunduğunu, yaralıların Nasır Hastanesi ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki diğer hastanelere nakilleri için çalışma yürütüldüğünü belirtti.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
ABD Dışişleri: Kalıcı çözüm bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:35
Modi, deepfake'ten şikayetçi: Garba dansı yaptığım bir video izledim
08:32
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
08:28
Filipinler, saygısız turiste katlanamadı: Ömür boyu men edildi
08:27
Zehir tacirlerine 7 ilde operasyon: 13 gözaltı
08:21
Kedisi sayesinde hapse girmekten kurtuldu
08:18
İspanya'da zeytinyağı reyonlarına zincir çekildi
Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı: 6 ilde kuvvetli kar bekleniyor
Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı: 6 ilde kuvvetli kar bekleniyor
FOTO FOKUS
İsrail'in hava saldırısında çok sayıda çocuk yaralandı
İsrail'in hava saldırısında çok sayıda çocuk yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ