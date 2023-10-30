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Dünya
AA 30.10.2023 13:16

İspanya'da sokakta iki köpeğin saldırısına uğrayan 96 yaşındaki kadın öldü

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kentine bağlı Alguazas ilçesinde sokakta iki köpeğin saldırısına uğrayan 96 yaşındaki bir kadının hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya'da sokakta iki köpeğin saldırısına uğrayan 96 yaşındaki kadın öldü

İspanya resmi haber ajansı EFE'de yer alan haberde, 24 Ekim'de sokakta yürüyüşe çıkan 96 yaşındaki kadının, sahipleri olan ancak tasmasız dolaşan iki köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yara aldığı ve hastaneye kaldırıldıktan 5 gün sonra öldüğü belirtildi.

Alguazas Belediye Başkanı Jose Gabriel Garcia, "Bu ihmalkarlık kabul edilemez. Bazı kişilerin hayvan sahipliği kurallarına uyma konusundaki sorumsuzluğu onarılamaz zararlara yol açmıştır. Sorumlulara örnek teşkil edecek cezalar verilmesi için gerekli işlemler yapılacak." dedi.

Garcia, köpeklerin tehlikeli cinsten olduklarını ve yasa gereği zorunlu kılınan mikroçip ve aşı belgesine sahip olmadıklarını söyledi.

Köpeklerin sahiplerinin 24 ve 25 yaşlarında bir erkek ve bir kadın olduğu, İspanya'da ekim ayı başında yürürlüğe giren "Hayvan Refahı Yasası" gereği, ağır ihmalle cinayete sebebiyet vermek ve 500 bin avroya kadar para cezasıyla yargılanacakları kaydedildi.

Yasa gereği saldırgan köpeklerin veteriner gözetiminde 21 günlük karantinaya alındıkları açıklandı.

İspanya'da köpek saldırıları çok görülmese de 23 Ekim'de de Zamora'nın La Hiniesta kasabasında 27 yaşındaki bir erkek, çoban köpeklerinin saldırısı sonucunda hayatını kaybetmişti.

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