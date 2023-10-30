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Dünya
AA 30.10.2023 13:15

İran: İsrail vatandaşı olmayan esirler hakkında Hamas ile görüştük

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail vatandaşı olmayan esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin Hamas ile görüştüklerini söyledi.

İran: İsrail vatandaşı olmayan esirler hakkında Hamas ile görüştük

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Kenani, haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

Kenani, "Esirler arasında vatandaşları bulunan bazı ülkelerin talepleri üzerine İsrail vatandaşı olmayan ve çatışmaya taraf olmayan esirler hakkında İran ile Hamas görüştü. Hamas'tan olumlu söz aldık." dedi.

İranlı Sözcü, ABD'nin Irak'taki üslerine yönelik saldırılara ilişkin ise "Bazı ülkeler kayıtsız şartsız Siyonist rejime destek veriyorlar. Bölgede gerilimi desteklemek tepkilere yol açar. Ne ekerseniz onu biçersiniz." diye konuştu.

Hizbullah'ın savaşa müdahil olma ihtimaline ilişkin bir soru üzerine Kenani, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın cuma günü yapması beklenen konuşmaya işaret ederek, "Ben de Nasrallah'ın konuşmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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