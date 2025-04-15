Açık 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.04.2025 15:23

İspanya'da okullarda öğrenci yemeklerine şeker, tuz ve kızartma kısıtlaması getiriliyor

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, okullarda öğrencilere verilen yemeklerde şeker, tuz ve kızartmalara sınırlama ve günlük menülerde sebze ve meyve zorunluluğu getirilmesi kararı aldı.

İspanya'da okullarda öğrenci yemeklerine şeker, tuz ve kızartma kısıtlaması getiriliyor

Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısının ardından açıklama yapan Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy, üniversiteler dışındaki tüm eğitim kurumlarındaki öğrenci menülerinde her gün taze meyve ve sebze sunulmasını ve haftada bir ila üç kez balık servis edilmesini zorunlu kılacaklarını bildirdi.

Öğrencilerin daha sağlıklı beslenmesi için dört bakanlık (Eğitim, Tarım, Sağlık, Gençlik) ile birlikte ortak bir çalışma yürüttüklerini aktaran Bustinduy, kızartma, şeker ve tuzlu yiyeceklerin tüketiminin sınırlanacağını, işlenmiş hamur ürünlerinin tamamen kaldırılacağını söyledi.

İspanyol Bakan, öğrencilere daha fazla meyve, sebze, balık ve baklagiller ile mevsimlik ve organik gıdalarla sağlıklı beslenme alışkanlıkları sağlanmasının yasayla garanti edileceğini, bunun tüm kamu, devlet destekli ve özel okulları kapsayacağını ifade etti.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen kararnameye göre, okul menülerinde meyve ve sebzelerin günlük olarak servis edilmesi, bunların en az yüzde 45'inin mevsimlik olması ve ayda en az iki tabak yemek ile toplam gıda ürünlerinin yüzde 5'inin organik üretim olması gerekiyor.

Ayrıca, okullardaki otomatik makinelerde bulunan gıda ürünlerinde önceden pişirilmiş hamur işlerinin satışı da yasaklanacak.

Amaçlarının "daha sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme modellerini teşvik etmek, aynı zamanda yerel üretimi güçlendirmek" olduğunu kaydeden Bustinduy, "Bu yeni uygulama, ABD'nin başlattığı uluslararası gümrük tarifeleri savaşı nedeniyle içinde bulunduğumuz zor durumda, İspanyol çiftçiler ve çiftlik sahipleri için faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aladino adlı bir derneğin yayımladığı araştırma sonuçlarını paylaşan Bustinduy, İspanya'da yıllık geliri 18 bin avronun altında olan ailelerden gelen 6-9 yaş aralığındaki öğrencilerin yüzde 47'sinin taze gıda tüketemedikleri veya tam kahvaltı yapamadıkları için aşırı kilolu olduğunu belirterek, "Bu yasa sağlık eşitsizliklerini azaltmayı, ayrıca daha az ambalaj ve atıkla daha sürdürülebilir bir model yaratmayı da hedefliyor." şeklinde konuştu.

ETİKETLER
İspanya Eğitim
Sıradaki Haber
İslam İşbirliği Teşkilatı, işgalci Yahudilerin Mescid-i Aksa'daki ihlallerini kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:49
UNRWA: Ateşkes sırasında Gazze Şeridi'ne giren stoklar tükendi
16:53
Babasına şiddet uygulayan şarkıcı Ekin Can Arslan tutuklandı
16:33
Görev esnasında rahatsızlanan polisimiz şehit oldu
15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhan'ın ailesine taziye telefonu
15:43
İsrail'de hükümet ile güvenlik teşkilatı arasındaki yeni kriz güvenlik toplantısını iptal ettirdi
15:40
Maldivler, İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladı
Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
5 binden fazla haneyi karanlıkta bırakan trafo hırsızlarına 8 yıl 4 ay hapis
5 binden fazla haneyi karanlıkta bırakan trafo hırsızlarına 8 yıl 4 ay hapis
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ