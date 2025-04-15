Çin’den ABD tarifelerine yeni misilleme: Boeing jet teslimatları durduruldu

Çin, ABD'nin Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulama kararına misilleme olarak, havayollarına Boeing jetlerinin teslimatını durdurma talimatı verdi.

Bloomberg raporuna göre, Pekin ayrıca, Çinli havayolu şirketlerinden ABD'den uçakla ilgili ekipman ve parça alımlarını durdurmalarını istedi.

Çin hükümeti, Boeing jetlerini kiralayan ve daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalan havayollarına yardım sağlamanın yollarını da değerlendiriyor.

Öte yandan, Çin'in önümüzdeki yirmi yıl içinde küresel uçak pazarının yüzde 20'sini oluşturacağı tahmin ediliyor.

