Açık 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 15.04.2025 15:04

Çin’den ABD tarifelerine yeni misilleme: Boeing jet teslimatları durduruldu

Çin, ABD'nin yüzde 145'lik gümrük vergilerine karşılık olarak Boeing jet teslimatlarını ve ABD'den uçak ekipmanı alımlarını durdurdu. Pekin, Boeing jetlerini kiralayan havayollarına destek sağlamayı planlıyor.

Çin’den ABD tarifelerine yeni misilleme: Boeing jet teslimatları durduruldu

Çin, ABD'nin Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulama kararına misilleme olarak, havayollarına Boeing jetlerinin teslimatını durdurma talimatı verdi.

Bloomberg raporuna göre, Pekin ayrıca, Çinli havayolu şirketlerinden ABD'den uçakla ilgili ekipman ve parça alımlarını durdurmalarını istedi.

Çin hükümeti, Boeing jetlerini kiralayan ve daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalan havayollarına yardım sağlamanın yollarını da değerlendiriyor.

Öte yandan, Çin'in önümüzdeki yirmi yıl içinde küresel uçak pazarının yüzde 20'sini oluşturacağı tahmin ediliyor.
 

ETİKETLER
Çin ABD Boeing Ticaret Savaşları
Sıradaki Haber
BM: İsrail askerleri Lübnan'da ateşkes süresince en az 71 sivili öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
İspanya'da okullarda öğrenci yemeklerine şeker, tuz ve kızartma kısıtlaması getiriliyor
15:19
Cumali'yi bulmak için ekipler seferber oldu
15:19
5 soruda 'altı bileşenli karma aşı' uygulaması hakkında merak edilenler
15:12
İslam İşbirliği Teşkilatı, işgalci Yahudilerin Mescid-i Aksa'daki ihlallerini kınadı
15:02
LGS başvuruları için son gün yarın
14:58
Antalya'da tur minibüsü sulama tankerine çarptı: 6 yaralı
İngiltere'de Lale festivali başladı
İngiltere'de Lale festivali başladı
FOTO FOKUS
5 binden fazla haneyi karanlıkta bırakan trafo hırsızlarına 8 yıl 4 ay hapis
5 binden fazla haneyi karanlıkta bırakan trafo hırsızlarına 8 yıl 4 ay hapis
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ