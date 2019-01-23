İspanya'nın Malaga kentinde 107 metre derinlikteki kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 10'uncu gününe girdi.
Ekipler teyakkuzda. Endişeli bekleyiş ise sürüyor.
Kuyuya hala inilemedi
Çalışmaların güçlükle yürütüldüğü arazide kuyuya paralel 60 metrelik yeni bir kuyu açıldı. Ancak teknik ekip zemindeki sorun sebebiyle hala kuyuya indirilemedi.
Arama çalışmalarına, maden işçilerinden oluşan 8 kişilik kurtarma ekibi de dahil oldu.
İkişer kişinin kapsül içinde oksijen tüpleriyle aşağıya indirilmesi bekleniyor.
Madencilerin dönüşümlü olarak çalışması planlanıyor.
Günlerdir İspanya'nın gündeminde bulunan olayın aydınlatılması için savcılık soruşturma yürütüyor.
Kaynak: AA