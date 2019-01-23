İsveç devlet televizyonu SVT'nin Wallström'ün 4 yıllık görev süresinde çalışmalarını anlatan belgeselinde en dikkat çekici bölümü, bakanın, Zameret tarafından Yahudi düşmanı ilan edildiği ve ölümle tehdit edildiği kısım oluşturdu.

Wallström'ün "İsrail tarafından yargısız infaza uğrayan Filistinlilerden bazıları kendilerini bıçakla savunuyor.'' şeklindeki sözlerine yer verilen belgeselde, söz konusu ifadelerin iki ülke arasında kriz çıkardığı hatırlatılıyor.

“Tehditler beni yıldıramaz”

Belgeselde, İsrailli gazetecinin tehdidini kameralar önünde danışmanlarından öğrenen ve söz konusu makaleyi okuyan Wallström'ün ağladığı görülüyor.

İsveçli Bakan, ardından yaptığı konuşmada, günlük hayatında ve işinde tehditlerden yılmadığını ve korkmadığını belirtiyor.

Bundan sonra işlerini daha iyi yapması gerektiğini kaydeden Wallström, "Yaptıklarımdan pişman değilim. Tehditler beni yıldıramaz." ifadelerini kullanıyor.

İsveçli Kont Folke’nin öldürülmesini hatırlatmıştı

İsrailli gazeteci Zvi Zameret, Wallström'ün açıklaması üzerine sağ görüşlü gazetelerden Makor Rishon'a yazdığı makalede, Kudüs'teki Birleşmiş Milletler (BM) ara bulucusu İsveçli Kont Folke Bernadotte'nin aşırı sağcı Yahudiler tarafından 1948'de öldürülmesini hatırlatmıştı. Zameret, makalesinde, Wallström'ün de sonunun aynı olması gerektiğini savunmuştu.

İsveç Dışişleri Bakanlığı bu ifadeleri ciddi tehdit olarak algılamış ve ülkenin İstihbarat Teşkilatı SEPO'yu devreye sokmuştu.

Kaynak: AA