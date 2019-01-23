İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Oxfam'ın verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, dünyanın en zengin ismi Amazon’un sahibi Jeff Bezos oldu. Bezos’un serveti 112 milyar dolar olarak saptandı.

Bill Gates ikinci sırada

Bezos’tan sonra listenin ikinci sırasına yerleşerek dünyanın en zengin insanları arasında yer alan bir diğer isim de Bill Gates (Microsoft) olarak kaydedilirken, üçüncü isim Warren Buffet (Berkshire Hathaway) olarak gözlendi. 2018 yılı ile birlikte toplamda var olan 2 bin 200 milyarder servetinin 900 milyar dolar artış gösterdiği belirlendi.

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan diğer isimler ise sırasıyla, Bernard Arnault, Amoncia Ortega, Carlos Slim, Mark Zuckerberg, Larry Page, Larry Ellison ve Sergey Brin oldu.

Kaynak: İHA