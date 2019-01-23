Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Baghlia kasabasında (Baghlia ville) halkın yola patates ve soğan ektiği görüldü.

Bir bölge sakini, “5 aydan fazla bir süredir asfalt dökülmesini bekliyoruz” dedi.

Patates ve soğan ekilen caddenin esnafı da, caddenin çamur olmasından dolayı yaşadıkları zorluğu şöyle anlattı:

“Artık insanlar çamur nedeniyle buradan geçmiyor, bu durum satışlarımızın düşmesine neden oluyor. Bu yüzden gelir elde edebilmek için caddeye bazı ürünleri ekmeye karar verdik.”

20 bin nüfuslu Baghlia kasabasının belediye başkanı ise asfalt çalışmasının başladığını ancak yağmurlar dolayısı ile yarıda kaldığını belirtti.

Kasaba halkının bu ilginç protestosunun ardından, caddede asfaltlama çalışması tekrar başlatıldı.

Kaynak: France24