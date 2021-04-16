Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanya'da koronavirüsten bir günde 99 can kaybı
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Avrupa'yı derinden vuran koronavirüs salgını İspanya'da da etkisini artırdı. Ülkede son 24 saatte 99 kişinin hayatını kaybetti ve 10 bin 598 yeni vaka tespit edildi.
İspanya'da her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayılarındaki artış devam ederek dün 202 iken bugün 213'e yükseldi.
Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra ve Madrid özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.
Ülkede dünden bugüne 99 artışla toplam can kaybı 76 bin 981'e, vaka sayısı da 3 milyon 407 bin 283'e ulaştı.
Bakanlık mevcut durumda 9 bin 788 COVID-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 180'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid, Katalonya ve Rioja özerk yönetimlerinde yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor.
Etiketler: İspanya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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