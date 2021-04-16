İspanya'da her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayılarındaki artış devam ederek dün 202 iken bugün 213'e yükseldi.

Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra ve Madrid özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

Ülkede dünden bugüne 99 artışla toplam can kaybı 76 bin 981'e, vaka sayısı da 3 milyon 407 bin 283'e ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 9 bin 788 COVID-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 180'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid, Katalonya ve Rioja özerk yönetimlerinde yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor.