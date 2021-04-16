Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) "altın pasaport" skandalının yankıları sürüyor.

Suç ve yolsuzlukla bağlantılı binlerce kişi en az 2 milyon avroluk yatırım karşılığında Rum vatandaşlığı alıyor. Bu sayede Avrupa Birliği’ne de vizesiz seyahat edebiliyorlardı.

Yüzde 52'si yasa dışı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde skandalı araştıran komisyon, altın pasaportların yarısından fazlasının yasa dışı olduğunu tespit etti.

2013 ve 2019 yılları arasında 3 binden fazla kişiye verilen GKRY pasaportunun yaklaşık yüzde 52’sinin yasa dışı olduğu vurgulandı.

Pasaportların iptali istendi

Kanun çerçevesinde verilen bazı pasaportların verildiği dönemde belirli yasal kriterleri karşılamadığı vurguladı.

Araştırma komisyonu söz konusu raporunu savcılığa sevk etti. Raporda, yasa dışı vatandaşlıkların iptal edilmesi tavsiye edildi.

Komisyondan yapılan açıklamada, yatırım programının kara para aklama riskini içerdiğine dikkat çekildi.

Rusya, Ukrayna, Çin ve Kamboçya'dan yoğun talep

Program özellikle Rus, Ukraynalı, Çinli ve Kamboçyalı yatırımcılardan talep görüyordu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde skandal patlak verince, yatırım programı adı altındaki yolsuzluk Ekim ayı itibariyle sonlandırılmış, skandalla ilgili Rum lideri Nikos Anastasiadis de ifade vermişti.

Avrupa Birliği de GKRY hakkında ihlal süreci başlatmıştı.