Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, “altın pasaportlar” konusunda patlak veren skandalın ardından görevinden ayrıldı.

Şilluris, yasaları ihlal etmediğini savundu. Yaşananlar için ''komplo'' dedi..

Şilluriz bir gün önce yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini söylemişti.

El Cezire'nin ele geçirdiği çok sayıda resmi belge, 70'ten fazla ülkeden hüküm giymiş dolandırıcıların, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilerin, Kıbrıs Rum kesiminden "altın pasaport" olarak nitelendirilen vatandaşlık belgesi aldığını ortaya koymuştu.

Yayın kuruluşunun "Kıbrıs Belgeleri" adlı haberi, Rum yönetimi tarafından 2017-2019 yıllarında onaylanan bin 400'den fazla pasaport başvurusuna dayanıyor.