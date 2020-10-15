Dünyada Ermeni lobisinin, en etkili olduğu ülke Rusya. Yaklaşık 2 milyon Ermeni'nin yaşadığı ülkede, Ermeni lobisi özellikle medyada belirleyici bir güce sahip.

Uzun süredir Türkiye ve Azerbaycan aleyhine haberler yapan Ermeni Diasporası, yalan haberlerini önce Rusya'ya, sonra tüm dünyaya yayıyor.

Yıllarca ASALA terör örgütünün kanlı cinayetlerini savunan lobi, bugün de Ermenistan safında çatışan terör örgütü PKK'nın katliamlarını örtbas etmeyi ve Hocalı soykırımını unutturmayı görev edinmiş durumda.

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı harekatın hemen ardından, Rusya'daki Ermeni lobisi Bakü ve Ankara karşıtı yayınlarını artırdı.

ABD'de lobi faaliyetleri artıyor

Diasporanın etkin olduğu bir başka ülke ise yaklaşık bir buçuk milyon Ermeninin yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri.

Ermeni lobisi, başta ABD Kongresi olmak üzere Washington siyasetinde ve Amerikan medyasında oldukça etkin ...

Rusya'da olduğu gibi ABD'deki diasporada da oldukça zengin kişiler bulunuyor.

Bunlar her yıl yoksulluk sınırındaki Ermenistan'a milyonlarca dolar gönderiyor.

Başta magazin figürü Kim Kardashian olmak üzere, lobiden birçok isim yalan haber bombardımanıyla kamuoyunu yanıltıyor.

Ermeni nüfusunun 700 bini aştığı Fransa'da da diaspora siyasi nüfuza sahip.

Fransa'daki zengin Ermenilerin, ASALA terör örgütüne yıllarca para aktardığı biliniyor.

ASALA'nın yok edilmesinin ardından terör örgütü PKK çıktı.

Lobi, şimdi de PKK'dan desteğini esirgemiyor.