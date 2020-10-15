İki ay içinde iki kez görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Los Angeles Havaalanı yakınlarında sırt roketi ile uçan adam uyarısı yapıldı.

Çin Havayolları mürettebatı havaalanının yaklaşık 2 kilometre kuzeybatısında sırtında roket ile uçan bir kişi gördüklerini bildirdi.

Devreye Federal Soruşturma Bürosu ekipleri girdi. FBI görevlileri, sırt roketiyle havaalanı yakınlarında uçuş yapan kişiyi arıyor.

Sırta giyilen ve kullanıcıyı havada itmek için gaz veya sıvı yakıtla çalışan cihaz uzun süredir deneniyor. Ancak uçuşun havaalanı yakınında yapılması tehlike oluşturabiliyor.