İspanya'da Cadılar Bayramı öncesi siyah kedi sahiplenme yasağı

Yerel hayvan refahı biriminden yapılan açıklamada, 6 Ekim ile 10 Kasım tarihleri arasında siyah kedi sahiplenme ve geçici bakım başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi. Bu kararın, kedilerin zarar görmesini veya “aksesuar” olarak kullanılmasını engellemek amacıyla alındığı vurgulandı.

Terrassa Belediye Başkan Yardımcısı Noel Duque, RTVE’ye yaptığı açıklamada, her yıl Cadılar Bayramı döneminde siyah kedi sahiplenme taleplerinde artış yaşandığını söyledi. Duque, “İnsanların moda olduğu için ya da anlık bir hevesle sahiplenmesini istemiyoruz. Ayrıca, bazı bölgelerde görülen karanlık uygulamaların önüne geçmek istiyoruz.” dedi.

Batı kültüründe siyah kediler uzun süredir uğursuzluk ve büyücülükle ilişkilendirilse de Japonya ve Mısır gibi bazı kültürlerde bereket ve şansın simgesi olarak görülüyor.

Terrassa Belediye Meclisi, şehirde siyah kedilere yönelik bir şiddet olayı kaydedilmediğini ancak diğer bölgelerde yaşanan vakaların ardından hayvan hakları örgütlerinin uyarıları üzerine önlem alındığını belirtti.

Yaklaşık 9 bin 800 kediye ev sahipliği yapan kasabanın barınağında 100’e yakın kedi bulunduğu, bunlardan 12’sinin siyah olduğu aktarıldı.

Belediye, yasağın “geçici ve istisnai” olduğunu, hayvan refahını korumak amacıyla uygulandığını ve gelecekte gerekirse yeniden devreye sokulabileceğini duyurdu.

Yasak süresince istisnai durumlar bireysel olarak değerlendirilecek, normal sahiplenme süreci ise Cadılar Bayramı sonrasında yeniden başlayacak.