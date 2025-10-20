Parçalı Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 20.10.2025 09:13

İspanya'da Cadılar Bayramı öncesi siyah kedi sahiplenme yasağı

İspanya’nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde yer alan Terrassa kasabası, Cadılar Bayramı süresince olası “karanlık ritüelleri” önlemek amacıyla siyah kedilerin sahiplendirilmesini geçici olarak yasakladı.

İspanya'da Cadılar Bayramı öncesi siyah kedi sahiplenme yasağı
[Fotograf: Reuters]

Yerel hayvan refahı biriminden yapılan açıklamada, 6 Ekim ile 10 Kasım tarihleri arasında siyah kedi sahiplenme ve geçici bakım başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi. Bu kararın, kedilerin zarar görmesini veya “aksesuar” olarak kullanılmasını engellemek amacıyla alındığı vurgulandı.

Terrassa Belediye Başkan Yardımcısı Noel Duque, RTVE’ye yaptığı açıklamada, her yıl Cadılar Bayramı döneminde siyah kedi sahiplenme taleplerinde artış yaşandığını söyledi. Duque, “İnsanların moda olduğu için ya da anlık bir hevesle sahiplenmesini istemiyoruz. Ayrıca, bazı bölgelerde görülen karanlık uygulamaların önüne geçmek istiyoruz.” dedi.

Batı kültüründe siyah kediler uzun süredir uğursuzluk ve büyücülükle ilişkilendirilse de Japonya ve Mısır gibi bazı kültürlerde bereket ve şansın simgesi olarak görülüyor.

Terrassa Belediye Meclisi, şehirde siyah kedilere yönelik bir şiddet olayı kaydedilmediğini ancak diğer bölgelerde yaşanan vakaların ardından hayvan hakları örgütlerinin uyarıları üzerine önlem alındığını belirtti.

Yaklaşık 9 bin 800 kediye ev sahipliği yapan kasabanın barınağında 100’e yakın kedi bulunduğu, bunlardan 12’sinin siyah olduğu aktarıldı.

Belediye, yasağın “geçici ve istisnai” olduğunu, hayvan refahını korumak amacıyla uygulandığını ve gelecekte gerekirse yeniden devreye sokulabileceğini duyurdu.

Yasak süresince istisnai durumlar bireysel olarak değerlendirilecek, normal sahiplenme süreci ise Cadılar Bayramı sonrasında yeniden başlayacak.

ETİKETLER
İspanya Sokak Hayvanları
Sıradaki Haber
Macron: Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık mirasımıza saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
BIST 100 endeksi yeni haftaya 10.247,28 puandan başladı
10:17
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
10:04
Brent petrolün varili 60,69 dolardan işlem görüyor
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret edecek
09:59
Adli Tıp Kurumu 85 personel alacak
09:51
Altın güne düşüşle başladı
Bitlis'te yıldızlı gece
Bitlis'te yıldızlı gece
FOTO FOKUS
Çin'de kargo uçağı pistten çıkarak denize sürüklendi
Çin'de kargo uçağı pistten çıkarak denize sürüklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ