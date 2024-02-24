İspanya'da 14 katlı binada yangın: 10 kişi öldü

İspanya'nın doğusundaki Valensiya'nın Campanar Mahallesi'nde dün akşam 2 bloklu, 14 katlı ve toplamda 138 dairenin bulunduğu apartmanda yerel saatle 17.30 (TSİ 19.30) civarında bir dairede çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.

Valensiya Belediyesi, yangında hayatını kaybedenlerin anısına kentte 3 günlük yas ilan etti.

Yetkililer, çıkış nedeni henüz bilinmeyen, boş bir dairede başlayan yangının, binada kullanılan poliüretan kaplama malzemelerden dolayı kısa sürede 138 dairenin tamamına yayıldığını kaydetti.

Yangın söndürme çalışmalarına, çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Askeri Acil Yardım Birliği (UME) destek verdi.

Başbakan Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, "Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım. Yangından etkilenen herkese dayanışma dileklerimi ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.