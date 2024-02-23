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Dünya
AA 23.02.2024 23:35

İspanya: Mevcut durum sürdüğü müddetçe İsrail'e silah satışı yapmayacağız

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'e silah satışlarını askıya aldığını belirterek, "Mevcut durum sürdüğü müddetçe İsrail'e silah satışı yapmayacağız" dedi.

İspanya: Mevcut durum sürdüğü müddetçe İsrail'e silah satışı yapmayacağız
[Fotograf: Reuters]

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, New York'taki Birleşmiş Milletler binasında basın toplantısı düzenledi.

İsrail'e silah ambargosu uygulayıp uygulamayacaklarının sorulması üzerine Albares, İsrail'e 7 Ekim'in ardından yeni silah satış lisansı verilmediğini ifade etti.

Albares, bu nedenle esasen pratikte İsrail'e yönelik ambargo uygulandığını vurgulayarak, "Mevcut durum sürdüğü müddetçe İsrail'e silah satışı yapmayacağız." dedi.

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İspanya'nın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 3,5 milyon avro finansman sağlayacağını açıkladıklarını dile getiren Albares, bunun kısa vadede nasıl artırılabileceğine baktıklarını kaydetti.

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