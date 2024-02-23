İspanya: Mevcut durum sürdüğü müddetçe İsrail'e silah satışı yapmayacağız

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, New York'taki Birleşmiş Milletler binasında basın toplantısı düzenledi.

İsrail'e silah ambargosu uygulayıp uygulamayacaklarının sorulması üzerine Albares, İsrail'e 7 Ekim'in ardından yeni silah satış lisansı verilmediğini ifade etti.

Albares, bu nedenle esasen pratikte İsrail'e yönelik ambargo uygulandığını vurgulayarak, "Mevcut durum sürdüğü müddetçe İsrail'e silah satışı yapmayacağız." dedi.

İspanya'nın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 3,5 milyon avro finansman sağlayacağını açıkladıklarını dile getiren Albares, bunun kısa vadede nasıl artırılabileceğine baktıklarını kaydetti.