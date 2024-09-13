İspanya ile diplomatik kriz yaşayan Venezuela, Madrid Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İspanya ile giderek artan diplomatik kriz sebebiyle Madrid Büyükelçisi Gladys Gutierrez'in geri çağrıldığını, Caracas'taki İspanya Büyükelçisi Ramon Santos ile de bugün Bakanlığa çağrılarak görüşüleceğini açıkladı.

Gil, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in, Venezuela Devlet Başkanı Maduro için "diktatör" ifadesini kullandığını ve bu nedenle büyükelçilerini geri çağırma kararı aldıklarını belirterek, Robles'in bu sözlerinin "küstahça, kaba ve iç işlerine müdahale" olduğunu savundu.

Albares: "Kardeş Venezuela halkıyla en iyi ilişkiler içinde olmayı hedefliyoruz"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, RNE radyosuna yaptığı açıklamada, şimdiye kadar Edmundo Gonzalez'i Devlet Başkanı olarak sadece Ekvador ve Panama'nın tanıdığını, İspanya'nın gerek bölgedeki gerekse AB ülkeleriyle hareket ederek Venezuela'da demokrasi, özgürlük ve refah için çalıştığını söyledi.

Albares, "Bir büyükelçiyi çağırmak ve istişare yapmak, her devletin egemen bir kararıdır." diyerek, kardeş Venezuela halkıyla en iyi ilişkiler içinde olmayı hedeflediklerini vurguladı.

İspanya Meclisi, hafta başında aldığı kararla İspanya hükümetinden Gonzalez'i Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımasını ve hükümet yetkililerine yaptırım uygulanmasını istemişti.

Hükümet, şimdilik böyle bir adım atmayacağını açıklamıştı.

Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ise İspanya ile "diplomatik, ekonomik ve ticari tüm ilişkilerin" kesilmesini ve İspanya Krallığı temsilcilerinin ülkesini terk etmelerini istemişti.

Edmundo Gonzalez'in Madrid'e getirilişi

İspanya hükümeti, Venezuela'da hakkında tutuklama emri çıkartılan muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'i, eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e getirmişti.

İspanya'dan siyasi sığınma talebinde bulunacağı bildirilen Gonzalez, Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olmuş, Ulusal Seçim Konseyince Nicolas Maduro'nun devlet başkanı seçildiğinin duyurulmasının ardından da seçimde hile yapıldığını savunarak sonuçların geçersiz kabul edilmesini istemişti.

Venezuela'da savcılık, "komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı" gibi çeşitli suçlardan Gonzalez hakkında cezai soruşturma başlatmıştı.

"Yasalara itaatsizlik" iddiasıyla üç kez savcılığa ifadeye çağırılan ancak can güvenliğinin bulunmadığı gerekçesiyle ifade vermeye gitmeyen Gonzalez hakkında "kaçma şüphesiyle" yakalama kararı çıkarılmıştı.

Maduro, üçüncü kez kazanmıştı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

İspanya hükümeti de Venezuela'daki seçimlerin kayıtları "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanıncaya kadar açıklanan seçim sonuçlarını tanımayacağını ve Avrupa Birliği'nde (AB) Venezuela yönetimine karşı alınacak ortak kararlara önderlik edeceğini duyurmuştu.