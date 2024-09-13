AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, "istenmediği gerekçesiyle" İsrail ziyaretini iptal etti

İsrail'den Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İsrail'in Gazze saldırılarını görüşmek üzere Mısır ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'u kapsayan bölge turuna çıkan Borrell, İsrail ziyaretini iptal etti.

Borrell'in İsrail ziyaretinin 14-15 Eylül olarak planlandığı ancak Tel Aviv yönetiminin bu ziyareti AB Temsilcisi'nin görev süresinin sonlanacağı ekim sonuna ertelemesini talep ettiği aktarıldı.

Borrell'in de İsrail'in AB Büyükelçisi Haim Regev'e İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "bu ziyareti istememesi üzerine" programını iptal ettiği yanıtını verdiği paylaşıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'daki işgal politikaları ve Filistinlilere uyguladığı şiddete yönelik eleştirileri nedeniyle İsrail'deki hükümet ve özellikle de Dışişleri Bakanı Katz'ın tepkisini toplamıştı.

Borrelll'in Filistinlilere karşı nefret söylemine başvurdukları gerekçesiyle İsrail hükümetindeki aşırı sağcı figürler; Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e AB'den yaptırım uygulanması talebi Tel Aviv'i kızdırmıştı.

AB Yüksek Temsilcisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında insani yardımların ulaştırılmasını önleyerek açlığı silah olarak kullandığı suçlamasını yöneltmişti.