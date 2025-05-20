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Dünya
AA 20.05.2025 15:33

İspanya hükümeti, İsrail'in uluslararası spor yarışmalarından men edilmesini istiyor

İspanya'da Hükümet Sözcüsü ve Eğitim ve Spor Bakanı Pilar Alegria, hükümetin İsrail'in uluslararası spor yarışmalarından men edilmesini istediğini ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) diğer ülkelerle bunu görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

İspanya hükümeti, İsrail'in uluslararası spor yarışmalarından men edilmesini istiyor

Alegria, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin ardından uluslararası spor müsabakalarından men edildiğini hatırlatarak, bunun İsrail için de geçerli olması gerektiğini belirtti.

"Çifte standart" uygulanmamasını isteyen Alegria, İspanya hükümetinin, diğer AB üyesi ülkelerle bu konuyu tartışmaya açık olduğunu bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından son Olimpiyat Oyunları gibi yarışmalardan men edilmesinin hükümetler değil, ilgili spor kuruluşları tarafından alınmış bir karar olduğunu kaydeden Alegria, bu kararın artık Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Paralimpik Komitesi veya uluslararası spor federasyonlarının inisiyatifinde olduğunu söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de dün yaptığı açıklamada, "3 yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığında ve Ukrayna, Rusya'nın uluslararası yarışmalardan çekilmesini ve yakın zamanda Eurovision'da gördüğümüz gibi yarışmaya katılmamasını talep ettiğinde kimse şaşırmamıştı. İsrail için de şaşırmamalı." demişti.

Rusya'nın olduğu gibi İsrail'in de Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmemesi gerektiğini savunan Sanchez, "İsrail de katılmamalı çünkü kültürde çifte standarda izin veremeyiz." ifadesini kullanmıştı.

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