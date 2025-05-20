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Dünya
AA 20.05.2025 15:06

Fransa'da hapishanelere sokulan telefonların toplatılması için operasyon başlatıldı

Fransa'da hapishanelere çeşitli yollarla sokulan telefonların toplatılması için ülke genelinde operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Fransa'da hapishanelere sokulan telefonların toplatılması için operasyon başlatıldı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Savcısı Laure Beccuau, yaptığı yazılı açıklama ile ülke genelinde 66 hapishaneye operasyon başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, operasyonların "Çinli bir firma tarafından piyasaya sürülen ve Fransa'da satılan mini telefonların toplatılmasına" yönelik olduğu ifade edildi.

Operasyonun, yasa dışı işlem yapan ve çalıntı malların satın alınmasına olanak tanıyan bir platforma yönelik soruşturma kapsamında başlatıldığı, "gözaltı merkezlerinin girişinde tespit edilemeyecek şekilde satılan" binlerce telefonun toplatılmasına yönelik olduğu bildirildi.

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