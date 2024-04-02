Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.04.2024 02:54

İspanya Başbakanı Sanchez, yazdan önce Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini yazdan önce tanıyacaklarını duyurdu.

İspanya Başbakanı Sanchez, yazdan önce Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sanchez, üç günlük Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı Ürdün'e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınındaki haberlere göre Sanchez, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin nisan ve haziran ayları arasında uluslararası toplumda önemli gelişmelerin yaşanacağına inandığını ifade ederek, gelecek haftalarda Birleşmiş Milletlerde Filistin'in tam üye olarak tanınmasını amaçlayan tartışmalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

İrlanda, Malta ve Slovenya başbakanlarıyla doğru koşulların sağlanması halinde Filistin devletinin tanınmasına ilişkin aldıkları ortak kararın yazdan önce hayata geçeceğini açıklayan Sanchez, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını ilk olarak Bakanlar Kurulunda alacağını ve ardından Meclise sunacağını ifade etti.

Sanchez, İsrail ile Hamas arasındaki açık savaşta bölgede barış ve güvenliği garanti altına almanın tek yolunun Filistin'in tanınması olduğunu düşündüğünü vurguladı.

İspanya Başbakanı, Ürdün'ün ardından Suudi Arabistan ve Katar'a gidecek.

ETİKETLER
İspanya Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'nin harabeye dönmesi karşısında dehşete kapıldık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:02
Aydın’da iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
03:00
Sakarya’da baraka alev topuna döndü: Mahalleli sokağa döküldü
02:57
Kadıköy'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
02:52
Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'nin harabeye dönmesi karşısında dehşete kapıldık
02:49
Elazığ'da 9 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
02:47
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi de Riviere: BMGK, Gazze'de çok daha fazlasını yapmalı
Kazakistan’da su taşkını: 13 binden fazla kişi tahliye edildi
Kazakistan’da su taşkını: 13 binden fazla kişi tahliye edildi
FOTO FOKUS
Yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye personeli yaralandı
Yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye personeli yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ