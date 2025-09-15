Açık 29ºC Ankara
AA 15.09.2025 14:38

İspanya Başbakanı Sanchez, Rusya gibi İsrail'in de spor müsabakalarından çıkarılmasını istedi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'yı işgalinden dolayı uluslararası sportif müsabakalarında Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı da geçerli olmasını istedi.

İspanya Başbakanı Sanchez, Rusya gibi İsrail'in de spor müsabakalarından çıkarılmasını istedi

Sanchez, İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'nın 14 Eylül'de Madrid'deki final etabının, İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesilmesi sonrasında bu sabah, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) milletvekilleriyle Meclis'te toplantı yaptı.

Gösterilerdeki bazı şiddet olaylarını kınayan, ama İsrail'in katılımından dolayı barışçıl protesto eylemleri yaparak La Vuelta'nın final etabını engelleyen İspanyollardan "gurur duyduğunu" yineleyen Sanchez, İsrail'in hiçbir uluslararası turnuvada yer almaması gerektiğini söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez, "Barbarlık sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail hiçbir müsabakaya katılmamalı." dedi.

Spor organizatörlerini "İsrail'in uluslararası müsabakalara katılmaya devam etmesinin etik olup olmadığını değerlendirmeye" çağıran Sanchez, "Rusya Ukrayna'nın işgalinden sonra neden sportif müsabakaların dışında bırakıldı da İsrail Gazze'nin işgalinden sonra neden sınır dışı edilmedi? Bizim İspanya hükümeti olarak tavrımız net ve bu, vatandaşların büyük çoğunluğu tarafından paylaşılıyor." ifadesini kullandı.

