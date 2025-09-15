Açık 28.1ºC Ankara
Dünya
AA 15.09.2025 13:11

Avustralya'da 2050'ye kadar en az 1,5 milyon kişi su seviyeleri yüksek bölgelerde yaşayacak

Avustralya hükümetince hazırlanan raporda, 2050 yılına kadar ülkenin kıyı şeridi boyunca 1,5 milyondan fazla kişinin, deniz seviyelerinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayacağı bildirildi.

Avustralya'da 2050'ye kadar en az 1,5 milyon kişi su seviyeleri yüksek bölgelerde yaşayacak
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Avustralya hükümeti tarafından kamuoyunu bilinçlendirme amacıyla yayımlanan ilk "Ulusal İklim Riski Değerlendirme" raporunda, ülke genelinde halihazırda karşılaşılan ve gelecekte meydana gelmesi öngörülen iklim değişikliği kaynaklı tehditler ele alındı.

Raporda, Avustralya'nın iklim değişikliği nedeniyle daha sık ve şiddetli hava olayları yaşadığı, gelecekte ise bazı afetlerin daha önce meydana gelmediği bölgelere yayılacağı belirtildi.

Ülkenin kıyı şeridi boyunca "yüksek" ve "çok yüksek" riskli alanlarda yaşayan nüfusun giderek artacağı ifade edilen raporda, 2050'ye kadar kıyı bölgelerindeki 1,5 milyondan fazla kişinin deniz seviyeleri yüksek bölgelerde yaşayacağı kaydedildi.

Raporda, sel felaketlerinin, orman yangınlarının ve düşük hava kalitesinin sağlık sorunlarını derinleştireceğinin, artan sıcaklıkların ise can kayıplarında artışa neden olacağının altı çizildi.

Şiddetli afetlerin mal kaybına da yol açacağına işaret edilen raporda, sera gazı salınımları azaltılmadığı takdirde toplam zararın 2030'a kadar 571 milyar Avustralya dolarına ulaşacağı vurgulandı.

Avustralya
