İspanya Başbakanı Sanchez, 2027'den önce seçim olmayacağını yineledi

Sanchez, PSOE yönetimindeki iki üst düzey siyasetçinin adının karıştığı yolsuzluk soruşturmalarının ardından partisinin kurmayları ile 4,5 saatlik bir toplantı yaptı.

PSOE'nin Madrid'deki merkez binasında yapılan toplantıda partinin geçici yeni yöneticileri belirlenirken, 5 Temmuz'da Federal Kurul'a gidilmesi kararı çıktı.

"PSOE temiz bir örgüttür ve bu, liderliğini yapma onuruna eriştiğimden beri örgütümü etkileyen, şu an için sadece iddiaların olduğu tek yolsuzluk vakasıdır." diyen Sanchez, PSOE'nin eski Teşkilat Koordinasyon Sekreteri Santos Cerdan ile eski Ulaştırma Bakan Jose Luis Abalos ve onun eski danışmanı Koldo Garcia'yı suçlayan yolsuzluk iddiaların araştırılması için Meclis'te bir komisyon kurulmasını isteyeceklerini açıkladı.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile muhalefetteki aşırı sağcı Vox'un "istifa" baskılarına rağmen erken seçim olmayacağını vurgulayan Sanchez, genel seçimlerin normal tarih olan 2027'de düzenleneceğini bir kez daha dile getirdi.

Sanchez, azınlık koalisyon hükümetinin bir daha Meclis'ten güvenoyu istemesi ya da kabinede değişiklik olasılıklarını ise dışarıda bıraktı.

Mevcut Meclis aritmetiğinde çoğunluğu elde edemeyen muhalefetteki PP ve Vox'a "demokratik seçeneğinizi kullanın ve hükümeti düşürme gensorusu verin" çağrısında bulunan Sanchez, "kendisi ve PSOE hakkında birçok yalan söylendiğini ve iftira atıldığını, PP'nin hakkında bekleyen davalarda kararlar çıkması halinde gerçek suçluların belli olacağını" iddia etti.

Sanchez, en büyük hatalarının yolsuzluk suçlamalarının yöneltildiği Abalos ve Cerdan'a güvenmek olduğunu, bundan dolayı büyük pişmanlık duyduklarını ve İspanyollardan özür dilediklerini ancak yaşanan olayların hükümetin yaptıklarına gölge düşürmemesi gerektiğini savundu.

İspanya'da Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Biriminin (UCO) Cerdan ile Koldo Garcia'ya ait olduğu belirtilen ses kayıtlarının olduğu rapor geçen hafta İspanyol basınına sızdırılmıştı.

Söz konusu ses kayıtlarında, kamu ihalelerinde komisyon alındığına, PSOE'nin 2014'teki liderlik ön seçiminde hile yapıldığına ve diğer bazı yolsuzluklara ilişkin iddialar yer almıştı.

Raporun ardından Cerdan, ilk olarak partideki görevinden, üyeliğinden, ardından da milletvekilliğinden istifa etmişti.

PSOE içinde geçmişte önemli üst düzey görevlerde bulunan ve 2018-2020 yıllarında Ulaştırma Bakanı olan Jose Luis Abalos ise eski danışmanı ve şoförü Koldo Garcia hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından, Şubat 2024'te partisindeki üyeliği askıya alınmıştı.

PSOE yaklaşık 16 ay sonra, bugün aldığı kararla Abalos'u partiden ihraç etti.

İspanya'da son olarak 23 Temmuz 2023'te yapılan genel seçimlerin ardından PSOE ve sol görüşlü partilerden oluşan Sumar ittifakı azınlık sol koalisyon hükümeti kurarken, Bask ve Katalan siyasi partiler buna dışarıdan destek veriyor.

PSOE hakkında yolsuzluk iddialarına rağmen Bask ve Katalan siyasi partiler koalisyon hükümetine destek vermeye devam ediyor.