Hindi, Filistin-Türkiye Konferansı Genel Sekreterliği tarafından, Filistin meselesiyle ilgili son gelişmeleri değelendirmek üzere düzenlenen sanal toplantıda bir konuşma yaptı.

"Kara yüzlü Trump ve Netanyahu ile bazı çökmüş Arapların, normalleşme anlaşmasını imzaladığı anlarda abluka altındaki Gazze, bu konudaki tavrını roket atarak göstermiştir." dedi.

Normalleşme anlaşmalarının, Körfez Bölgesi'nin İsrail'e boyun eğdirilmesi ile eşdeğer olduğunu kaydeden Hindi, bu bölgenin halklarının büyük bir tarih ve medeniyet geçmişi olduğunu ve normalleşmeye karşı çıktıklarını vurguladı.

Sanal toplantıya katılan Filistinli ulusal şahsiyetler ise ülke içinde birliğin sağlanması ve Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sonlandırılması çağrısı yaptı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa, mevcut aşamada, bazı Arap ülkelerinde ahlak ve değerler sisteminde çöküş yaşandığına işaret etti.

Mustafa, normalleşme anlaşmalarını, "Arapların katılımıyla sergilenen değersiz bir tiyatro, BAE ve Bahreyn yönetimlerindeki siyasi irade yokluğu ve ABD kararlarına bağımlılık" olarak nitelendirdi.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Büro Başkanı Husam Bedran da normalleşme anlaşmalarının, "bazı Arap rejimlerinin Trump ve Netanyahu'yu kurtarma çabası" olduğunu kaydetti.

Bedran, söz konusu anlaşmaların, İsrail'le normalleşme tarihindeki kara bir sayfa olduğunu ifade etti.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Saray'da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının imzalandığı dakikalarda abluka altındaki Gazze Şeridi'den İsrail tarafına roket atılması sonucu 2 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar dün Beyaz Saray'da imzalanmıştı.