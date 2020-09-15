Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Band'den törenle devraldı.

Bozkır, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "En içten çabalarımı başarıya ulaşmak için hayat geçireceğim. Çalışmalarımı tarafsız ve insani yardımların ulaştırılması için gerçekleştireceğim" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Tek taraflı adımlar pandemiyi sadece güçlendirir, bizi ortak hedefimizden uzaklaştırır"

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının BM 75. Genel Kurulu için yapılan planları değiştirdiğini belirten Bozkır, ''Bugün maskelerimiz bize karşı karşıya olduğumuz çok ciddi bir tehdidi, kaybettiğimiz hayatları, üstesinden gelmemiz gereken sorunları ve hepimizin aynı gemide olduğunu hatırlatıyor'' dedi.

[Fotoğraf: AA]

Pandeminin, çok taraflı sistemi eleştirenlerce tek taraflı adımları meşrulaştırmak, uluslararası sistemleri zayıflatmak için kullanıldığını belirten Bozkır, bu dönemde uluslararası sistemlerin ve örgütlerin sorgulanır hala geldiğine, bu eleştirilerin dayanağının olduğuna ancak yanlış sonuçlara varıldığına dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA]

Küresel bir kriz olan pandemiye karşı dayanışma, işbirliği ve uluslararası kurumlara olan inancı güçlendirme mesajı veren Bozkır, ''Hiçbir ülke bu pandemiyi tek başına yenemez. Sosyal mesafe uluslararası düzeyde yardımcı olmayacak. Tek taraflı adımlar pandemiyi sadece güçlendirir, bizi ortak hedefimizden uzaklaştırır. Bu tür kriz anlarında BM'nin merkezde olduğu çok taraflı işbirliğine ve uluslararası kurumlara olan inancı güçlendirmek ortak sorumluluğumuz'' diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurulunda yaptığı konuşma