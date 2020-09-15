Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Conte görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.