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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Conte görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
Etiketler: son dakika recep tayyip erdoğan Giuseppe Conte İtalyaSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 22:25
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