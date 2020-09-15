Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı ve bölgesel meselelerin değerlendirildiği belirtildi.