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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı ve bölgesel meselelerin değerlendirildiği belirtildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 21:37
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