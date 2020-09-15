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Bakan Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu üçüncü toplantısına videokonferans yoluyla katıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin detayları Twitter hesabından duyurdu.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sırasındaki uluslararası çalışmalara katkılarını paylaştı.
Çavuşoğlu açıklamalarında şunları kaydetti:
"Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu 3. Toplantısına videokonferansla katıldık. Ülkemizin salgın sırasındaki uluslararası çabalara katkılarını paylaştık. COVID-19 zayıf noktaları gösterdi ama şimdi daha iyi ve güvenli bir dünya yaratmak için fırsatlarımız da var. "
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