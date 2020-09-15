Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin detayları Twitter hesabından duyurdu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sırasındaki uluslararası çalışmalara katkılarını paylaştı.

Çavuşoğlu açıklamalarında şunları kaydetti:

"Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu 3. Toplantısına videokonferansla katıldık. Ülkemizin salgın sırasındaki uluslararası çabalara katkılarını paylaştık. COVID-19 zayıf noktaları gösterdi ama şimdi daha iyi ve güvenli bir dünya yaratmak için fırsatlarımız da var. "