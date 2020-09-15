CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" ile ilgili açıklamaları, parti içinde hem eleştirildi hem tartışıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklama hakkında kameralar önünde ilk kez konuştu.

"Genel Başkan Yardımcımız bu konuda gereken açıklamayı yaptı. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayanların hepsinin ortak değeridir. Biz böyle görüyoruz."

İttifak görüşmesi mi yapıldı?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklamaları Gelecek Partisi'ni ziyaretinde yaptı. Sürpriz ziyaret dolayısıyla akıllara "İttifak görüşmesi mi yapıldı?" sorusu geldi.

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili "Bu ziyaret, tümüyle hayırlı olsun ziyaretiydi" derken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "İttifak meselesi gündemimizde hiç olmadı" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 saat süren ziyaretinin ardından Gelecek Partisi Genel Merkezi'nden ayrıldı.