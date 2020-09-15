Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimyasal Tahliller İhtisas Toksikoloji ve Morg İhtisas Dairesince Histopatoloji raporu detaylı şekilde hazırlandı.

Raporda, varil içerisinde betonla karışık yanmış ceset olduğunun görüldüğü belirtildi.

Ayrıntılara yer verilen raporda, Gültekin'in cesedinin bulunduğu varilde benzine özgü bulgulara rastlandığı kaydedildi.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, dosyayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Ölüm nedeni belirlenemedi

Kurgulanmış ifadeye itibar edilmemesi gerektiğini aktaran Epözdemir, şöyle konuştu:

"Pınar Gültekin'in dosyaya ulaşan otopsi raporuna göre, ölüm nedeni tam olarak belirlenemedi. Ayrıntılı olay yeri incelemesi bulgularının ve görüntüleri içeren adli tahkikat dosyasının Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna gönderilmesinin uygun olacağı şeklinde görüş bildirildi. Zanlının cinayet sonrası soğukkanlı ve planlı hareketleri, suç delillerini yok etme ve delilleri karartmaya yönelik davranışları bulunuyor. Olay günü, olaydan hemen önce Pınar Gültekin'in kardeşi Sibel Gültekin ile görüntülü olarak konuştuğu, bu görüşme esnasında Pınar Gültekin'in üzerinde olan elbisenin daha sonra maktulün evinde bulunması, aynı zamanda Pınar'a ait olan evin anahtarının maktulün evindeki masada olması manidar ve düşündürücüdür."

Şüpheli hakkında, hem tasarlama, hem canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan iddianame hazırlanması gerektiğini anlatan Epözdemir, Cemal Metin Avcı'nın emsal mahiyette cezalandırılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.