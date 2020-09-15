Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki görüşme sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı sona erdi. Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020'de yapılması planlanıyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'nda bugün yapılan teknik toplantının sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, "Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 18:08
Son Haberler
- 18:13
- 17:56
- 17:49
- 18:06
- 18:07
Sıradaki Haber
Şehit Kızılay personeli son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz