Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyelerini motive etmek için başvurduğu yollar deşifre oluyor.

Askeri okulda öğrenciyken hakkında araştırma yapılan ve deşifre edileceğinden şüphelenen bir örgüt üyesi, FETÖ'nün hücre evindeki beyin yıkama seanslarını anlattı. İfadelerine TRT Haber ulaştı.

Muhsin kod adlı örgüt yöneticisinin kendilerine sempatik ve sihirli göstermek için balonların içine sırasıyla örgüt elebaşının harflerini koyduğunu belirten itirafçı, sonra sanki tesadüfmüş gibi sırayla balonları patlatıp harfleri birleştirince elebaşının isminin çıktığını ve 'tesadüfü gördünüz mü, bu bir mucize' dediğini anlattı.

"Bize çözdürülen sorular sınavda çıkanlarla birebir aynıydı"

İtirafçı, sınav sorularının kendisine nasıl verildiğini de anlatı. Kendilerine çözdürülen soruların sınavda çıkanlarla birebir aynı olduğunu belirten itirafçı, şunları söyledi:

"Mülakattan önce ise Selim isimli örgüt yöneticisi, üst düzey bir örgüt yöneticisinin trafikte araç sürerken kırmızı ışıkta Peygamber Efendimizin Burak isimli atı ile yanına geldiğini ve askeri lise sınavına girenlerin isimlerini okuduğunu, bunların içinde benim de adımın olduğunu, telaş yapmamamızı, kazanacağımızı söyledi."

FETÖ'nün askeri yapılanması çözülüyor

Soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün askeri yapılanması çözülüyor. Bu kapsamda yüzlerce örgüt şüphelisi itirafçı oluyor.

Haber: Kemal Gümüş