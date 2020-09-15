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Bakan Akar, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Maiteek ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maiteek ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmede, Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, Akar tarafından, iki ülke arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetinin daveti üzerine Libya’da bulunan Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceği aktarıldı.
Ayrıca, Türkiye’nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.
Etiketler: hulusi akar Libya Ahmet MaiteekSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 18:13
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