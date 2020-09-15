Haber Giriş: Kaynak: AA
Gana'da kamyonet ile iki otobüs çarpıştı: 14 ölü, 80 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Gana'nın Eastern bölgesinde Kyekyewre şehrinde kamyonet ile iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, en az 80 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kyekyewre şehrinde Accra-Kumasi kara yolunda seyreden bir kamyonetin lastiği patladı. Kontrolden çıkan kamyonetin iki otobüsle çarpıştığı kazada 14 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, en az 80 kişinin yaralandığını, aralarında durumu ağır olanların bulunduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.
Etiketler: Gana kaza trafik KazasıSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 23:38
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