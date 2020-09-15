Ulusal basındaki haberlere göre, Kyekyewre şehrinde Accra-Kumasi kara yolunda seyreden bir kamyonetin lastiği patladı. Kontrolden çıkan kamyonetin iki otobüsle çarpıştığı kazada 14 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, en az 80 kişinin yaralandığını, aralarında durumu ağır olanların bulunduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.