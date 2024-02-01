İşgalci Yahudiler Batı Şeria'da Filistinli çiftçiye ait yüzlerce ağacı kesti

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre işgalci Yahudiler, Nablus'ta yaşayan Filistinli çiftçi Gazi Anter'in zeytin ve badem bahçesine saldırdı.

"Yahudi yerleşimcilerin yağışlı havaları fırsat bilerek Filistinlinin bahçesine girdiği" vurgulanan habere göre, işgalci Yahudiler bahçedeki 450 ağaç ve fidanı kesti.

Filistinli çiftçi Anter, işgalci Yahudilerin iki yıldan bu yana bahçesine 4 kez zarar verdiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 700 binden fazla işgalci Yahudi yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi işgal birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudiler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.