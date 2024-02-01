Açık 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.02.2024 17:07

İşgalci Yahudiler Batı Şeria'da Filistinli çiftçiye ait yüzlerce ağacı kesti

İşgalci Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli bir çiftçiye ait yüzlerce zeytin ve badem ağacını kesti.

İşgalci Yahudiler Batı Şeria'da Filistinli çiftçiye ait yüzlerce ağacı kesti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre işgalci Yahudiler, Nablus'ta yaşayan Filistinli çiftçi Gazi Anter'in zeytin ve badem bahçesine saldırdı.

"Yahudi yerleşimcilerin yağışlı havaları fırsat bilerek Filistinlinin bahçesine girdiği" vurgulanan habere göre, işgalci Yahudiler bahçedeki 450 ağaç ve fidanı kesti.

Filistinli çiftçi Anter, işgalci Yahudilerin iki yıldan bu yana bahçesine 4 kez zarar verdiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 700 binden fazla işgalci Yahudi yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi işgal birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudiler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria
Sıradaki Haber
UNRWA: Finansal destek kesilmeye devam ederse Gazze'deki çalışmalarımız şubat sonrası durabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:51
Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi
18:49
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 4 gün yasaklandı
18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Zeine'yi kabul etti
18:26
Borsa İstanbul rekor tazeledi
18:13
YÖK Başkanı Özvar: Çağın ihtiyaçlarına uyumlu olarak yeni programlar üzerinde çalışıyoruz
17:55
Terör örgütü DEAŞ'a "Kahramanlar-48" operasyonu: 15 gözaltı
Habib-i Neccar Camii, enkazından kurtarılan nitelikli parçalarla ayağa kaldırılacak
Habib-i Neccar Camii, enkazından kurtarılan nitelikli parçalarla ayağa kaldırılacak
FOTO FOKUS
İşgalci Yahudiler Gazze'ye gönderilen insani yardımları engellemeye çalıştı
İşgalci Yahudiler Gazze'ye gönderilen insani yardımları engellemeye çalıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ