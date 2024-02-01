İşgalci Yahudiler Gazze'ye gönderilen insani yardımları engellemeye çalıştı

Gazze yakınlarındaki Usdud (Aşdod) kentindeki liman yakınlarında toplanan yaklaşık 200 kişilik, çoğunluğu "Tepe Gençliği" adlı işgalci Yahudiler grubuna bağlı göstericiler, İsrail bayrakları taşıdı.

Bazı işgalciler limana ulaşmak isteyen tırların önünde yerlere oturarak araçların geçişini engelledi.

İşgalcilerin kapatmak istediği yol üzerinde demir bariyerler kurarak konuşlanan ancak göstericilere müdahale etmeyen İsrail polisi ve göstericiler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

İsraillilerin yüzde 72'si Gazze'ye insani yardım gönderilmesine karşı çıkıyor

İşgalci Yahudiler, "Gazze'ye giren yüzlerce tıra hayır diyoruz", "Gazze'ye giren tırlar savaşı uzatır", "Teröristlere yardıma hayır", "İnsani yardım=Ölüm" ve "(İsrailli) Esirlerin gelmesi için yardımları durdurun" yazılı pankart taşıdı.

İsrail'de İşgalci Yahudiler, gıda yetersizliği nedeniyle kıtlık, temiz su, hijyen eksikliği nedeniyle hastalık ve barınma yetersizliği karşısında Filistinlilerin yaşam mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların engellenmesi için protesto eylemleri yapıyor.

Kanal 12'nin düzenlediği bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 72'si, "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler geri getirilmeden buraya insani yardım gönderilmesine" karşı çıkıyor.