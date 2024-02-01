Açık 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.02.2024 17:45

İşgalci Yahudiler Gazze'ye gönderilen insani yardımları engellemeye çalıştı

Yüzlerce İşgalci Yahudi, İsrail'in saldırılarıyla felaketin her gün derinleştiği, Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımları engellemek amacıyla eylem yaptı.

Gazze yakınlarındaki Usdud (Aşdod) kentindeki liman yakınlarında toplanan yaklaşık 200 kişilik, çoğunluğu "Tepe Gençliği" adlı işgalci Yahudiler grubuna bağlı göstericiler, İsrail bayrakları taşıdı.

Bazı işgalciler limana ulaşmak isteyen tırların önünde yerlere oturarak araçların geçişini engelledi.

İşgalcilerin kapatmak istediği yol üzerinde demir bariyerler kurarak konuşlanan ancak göstericilere müdahale etmeyen İsrail polisi ve göstericiler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

 İsraillilerin yüzde 72'si Gazze'ye insani yardım gönderilmesine karşı çıkıyor

İşgalci Yahudiler, "Gazze'ye giren yüzlerce tıra hayır diyoruz", "Gazze'ye giren tırlar savaşı uzatır", "Teröristlere yardıma hayır", "İnsani yardım=Ölüm" ve "(İsrailli) Esirlerin gelmesi için yardımları durdurun" yazılı pankart taşıdı.

İsrail'de İşgalci Yahudiler, gıda yetersizliği nedeniyle kıtlık, temiz su, hijyen eksikliği nedeniyle hastalık ve barınma yetersizliği karşısında Filistinlilerin yaşam mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların engellenmesi için protesto eylemleri yapıyor.

Kanal 12'nin düzenlediği bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 72'si, "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler geri getirilmeden buraya insani yardım gönderilmesine" karşı çıkıyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Yahudi Yerleşimi
Sıradaki Haber
Belçika UNRWA'ya finansal desteğini sürdürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:51
Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi
18:49
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 4 gün yasaklandı
18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Zeine'yi kabul etti
18:26
Borsa İstanbul rekor tazeledi
18:13
YÖK Başkanı Özvar: Çağın ihtiyaçlarına uyumlu olarak yeni programlar üzerinde çalışıyoruz
17:55
Terör örgütü DEAŞ'a "Kahramanlar-48" operasyonu: 15 gözaltı
Habib-i Neccar Camii, enkazından kurtarılan nitelikli parçalarla ayağa kaldırılacak
Habib-i Neccar Camii, enkazından kurtarılan nitelikli parçalarla ayağa kaldırılacak
FOTO FOKUS
İşgalci Yahudiler Gazze'ye gönderilen insani yardımları engellemeye çalıştı
İşgalci Yahudiler Gazze'ye gönderilen insani yardımları engellemeye çalıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ