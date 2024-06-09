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Dünya
AA 09.06.2024 18:15

İşgalci İsraillilerin Batı Şeria'daki baskınında 6 Filistinli yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinli yaralandı.

İşgalci İsraillilerin Batı Şeria'daki baskınında 6 Filistinli yaralandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, askerlerin korumasında Nablus'a bağlı Urif kasabasında bir eve saldırdı ve bir aracı ateşe verdi. Kasaba halkının karşılık vermesi üzerine İsrail güçleri Filistinlilere ateş açarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu çatışmada, 4'ü gerçek mermi, 1'i şarapnel diğeri ise taşla olmak üzere 6 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca, yaralılardan birini Rafidia Hastanesi'ne nakletmeye çalışan Kızılay'a bağlı bir ambulansı Nablus'un güneybatısındaki bir askeri kontrol noktasında alıkoydu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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