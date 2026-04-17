Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.04.2026 10:14

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın El Halil kenti yerelki Yatta beldesinde Filistinlilerin arazilerine girdi.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi.

Maskeli İsrailliler, Yatta'nın kayıtlıki Mecd el-Bai bölgesindeki Filistinli kardeşler Halid ve Yasir Ebu Ali ailesinin önünde, 2 aracı ateşe verdi.

Kundaklanan araçlar tamamen yanarak kullanılamayacak hale geldi.

Yerel medya ve sosyal medya programları güvenlik kamerası görüntülerinde maskeli 2 İsraillinin araçlarının ateşlendiği anların kaydı yer aldı.

WAFA'da yer alan başka bir haberde, İsrail askerlerinin Yatta'da Filistinlilere ait bazı dükkanlara ve evlere baskın yapıldığı aktarıldı.

Dükkanların kapılarında patlamalarla patlayan İsrail askerlerinin, içeriye girip arama yapmakla birlikte eşyalara zarar verdikleri ve daha sonra bölgede özgürce ifade ettikleri görüldü.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi devam etti; Filistin topraklarını gazbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 497 saldırı düzenledi.

Filistin vakasının aktarıldığına göre, Ekim 2023'te bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1148 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 750 kişinin ya

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Brent petrolünün fiyatı 98,40 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
Lufthansa'da grev sürüyor
12:08
EKPSS 81 ilde pazar günü yapılacak
12:03
Ankesörlü ve sabit telefon sayısı 5 yılda yüzde 30'dan fazla azaldı
11:55
Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 250 bini geçti
11:51
Son yağışlar tabloyu değiştirmedi: Kuraklık sürüyor
11:50
9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında 5 öğrencinin tedavisi devam ediyor
Güvenlik güçleri inci kefalini korumak için nöbette
Güvenlik güçleri inci kefalini korumak için nöbette
FOTO FOKUS
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ