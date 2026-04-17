İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi.

Maskeli İsrailliler, Yatta'nın kayıtlıki Mecd el-Bai bölgesindeki Filistinli kardeşler Halid ve Yasir Ebu Ali ailesinin önünde, 2 aracı ateşe verdi.

Kundaklanan araçlar tamamen yanarak kullanılamayacak hale geldi.

Yerel medya ve sosyal medya programları güvenlik kamerası görüntülerinde maskeli 2 İsraillinin araçlarının ateşlendiği anların kaydı yer aldı.

WAFA'da yer alan başka bir haberde, İsrail askerlerinin Yatta'da Filistinlilere ait bazı dükkanlara ve evlere baskın yapıldığı aktarıldı.

Dükkanların kapılarında patlamalarla patlayan İsrail askerlerinin, içeriye girip arama yapmakla birlikte eşyalara zarar verdikleri ve daha sonra bölgede özgürce ifade ettikleri görüldü.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi devam etti; Filistin topraklarını gazbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 497 saldırı düzenledi.

Filistin vakasının aktarıldığına göre, Ekim 2023'te bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1148 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 750 kişinin ya