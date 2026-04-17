Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 17.04.2026 07:19

İtalya'da filmleri aratmayan banka soygunu: 25 kişi rehin alındı

İtalya'nın Napoli kentinde gündüz vakti gerçekleşen film sahnelerini aratmayan soygunda, silahlı bir grup Credit Agricole bankasını soyduktan sonra 25 kişiyi rehine alıp yer altı tünellerinden kaçmayı başardı.

Yerel saatle öğle civarında başlayan olayda, polis ekipleri banka şubesini kısa sürede kuşattı.

Yaklaşık iki saat süren müzakerelerin ardından rehineler serbest bırakıldı ancak soyguncuların izine rastlanamadı.

Rehineler şok içinde kurtarıldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, itfaiye ekiplerinin koçbaşı kullanarak bankanın camlarını kırdığı ve içerideki insanları tahliye ettiği görüldü.

Kurtarılan bazı kişilerin cam kırıklarını üzerlerinden atıp yürüyerek uzaklaştığı, bazılarının ise gözyaşları içinde yakınlarına sarıldığı görüldü. Şok geçiren altı kişiye tıbbi müdahale yapıldı.

Bir görgü tanığı yerel medyaya yaptığı açıklamada, soyguncuların kendilerini bir odaya kilitlediğini, silahlı olmalarına rağmen herhangi bir fiziksel şiddet uygulamadıklarını belirtti.

Bölge yetkilisi Michele di Bari, hızlı müdahale sayesinde tüm rehinelerin ciddi bir yaralanma olmadan kurtarıldığını teyit etti.

Özel kuvvetler geldi ancak soyguncular kaçtı

Olayın büyümesi üzerine İtalyan jandarması Carabinieri'ye bağlı özel kuvvetler Toskana'dan bölgeye sevk edildi.

Binlerce kişinin canlı yayınlardan takip ettiği olayda, özel birimler ses bombası ve silah sesleri eşliğinde bankaya operasyon düzenledi.

Ancak içeri girildiğinde soyguncuların çoktan kaçtığı anlaşıldı. Yerel medyanın aktardığı bilgilere göre saldırganlar, banka içine önceden hazırladıkları bir tünel üzerinden kanalizasyon sistemine girerek kayıplara karıştı.

Görüntülerde jandarma ve itfaiye ekiplerinin banka yakınındaki bir rögar kapağından aşağı baktıkları görüldü.

Soygunun mali boyutuyla ilgili henüz net bir rakam verilmedi. Soyguncuların bankadaki nakit paradan ziyade, içindeki değerli eşyaların takibi daha zor olan kişisel kiralık kasaları hedef alarak boşalttığı bildirildi.

Polis, kanalizasyon hattı boyunca geniş çaplı bir arama başlattı.

ETİKETLER
Bankacılık İtalya Polis
Sıradaki Haber
Gazze'de düğün hazırlığı için yola çıkan iki kardeş İsrail saldırısında yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
Endonezya'da helikopter kazasında 8 kişi hayatını kaybetti
08:44
Mısır ithalatında 3 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
08:40
Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
08:27
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
08:22
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
07:25
Tokat'ta komşusunun yanan evine yardım için giren kadın hayatını kaybetti
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü bir kez daha bombaladı
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü bir kez daha bombaladı
FOTO FOKUS
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ