İtalya'da filmleri aratmayan banka soygunu: 25 kişi rehin alındı

Yerel saatle öğle civarında başlayan olayda, polis ekipleri banka şubesini kısa sürede kuşattı.

Yaklaşık iki saat süren müzakerelerin ardından rehineler serbest bırakıldı ancak soyguncuların izine rastlanamadı.

Rehineler şok içinde kurtarıldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, itfaiye ekiplerinin koçbaşı kullanarak bankanın camlarını kırdığı ve içerideki insanları tahliye ettiği görüldü.

Kurtarılan bazı kişilerin cam kırıklarını üzerlerinden atıp yürüyerek uzaklaştığı, bazılarının ise gözyaşları içinde yakınlarına sarıldığı görüldü. Şok geçiren altı kişiye tıbbi müdahale yapıldı.

Bir görgü tanığı yerel medyaya yaptığı açıklamada, soyguncuların kendilerini bir odaya kilitlediğini, silahlı olmalarına rağmen herhangi bir fiziksel şiddet uygulamadıklarını belirtti.

Bölge yetkilisi Michele di Bari, hızlı müdahale sayesinde tüm rehinelerin ciddi bir yaralanma olmadan kurtarıldığını teyit etti.

Özel kuvvetler geldi ancak soyguncular kaçtı

Olayın büyümesi üzerine İtalyan jandarması Carabinieri'ye bağlı özel kuvvetler Toskana'dan bölgeye sevk edildi.

Binlerce kişinin canlı yayınlardan takip ettiği olayda, özel birimler ses bombası ve silah sesleri eşliğinde bankaya operasyon düzenledi.

Ancak içeri girildiğinde soyguncuların çoktan kaçtığı anlaşıldı. Yerel medyanın aktardığı bilgilere göre saldırganlar, banka içine önceden hazırladıkları bir tünel üzerinden kanalizasyon sistemine girerek kayıplara karıştı.

Görüntülerde jandarma ve itfaiye ekiplerinin banka yakınındaki bir rögar kapağından aşağı baktıkları görüldü.

Soygunun mali boyutuyla ilgili henüz net bir rakam verilmedi. Soyguncuların bankadaki nakit paradan ziyade, içindeki değerli eşyaların takibi daha zor olan kişisel kiralık kasaları hedef alarak boşalttığı bildirildi.

Polis, kanalizasyon hattı boyunca geniş çaplı bir arama başlattı.