Brent petrolünün fiyatı 98,40 dolardan işlem görüyor

Dün 99,80'e kadar yükselen Brent petrolünün varil fiyatı, günü 99,39 dolardan tamamladı.

Brent petrolünün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla devam ediyora göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 98,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolünün çeşidi 93,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmasına yakın olunduğuna işaret eden açıklamaların arz kesintisi endişelerini hafifletmesiyle geriledi.

Trump, dün basın mensuplarının yaptığı açıklamalarda, İranlı resmi görevlilerle hafta sonu yeniden görüşmelere başlanabileceğini belirterek, "İran ile anlaşma yapmaya çok yakınız." dedi.

Tahran ile sürdürülen temaslarda ilerlemenin sağlandığını ifade eden Trump, anlaşmanın İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını da kapsayacağını söyledi.

Söz konusu İran açıklamalarının ortaya çıkardığı muhtemel arz kesintisi tehlikesi petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Buna karşılık Trump'ın Tahran'a yönelik "tehdit" mesajlarına devam etmesi fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı.

"Anlaşma olmazsa savaş devam eder." diyen Trump, İranlı yeni finansmanın öncekilerden farklı ve anlaşmaya göre daha stratejik olduğunu savundu.

Trump, İran ile ateşkesin devam edip etmediği konusunda net bir ifade kullanmaktan kaçınırken, "Uzatılması gereken ülkelerden emin değilim. İran bir anlaşma yapmak istiyor ve biz de lisans çok iyi şekilde görüşüyoruz. Ayrıca 2 ay önce yapmaya yanaşmadıkları şeyleri bugün yapmaya hazırlar." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka konusuna da değinen ABD Başkanı, boğazdaki bloke faaliyetleri ve ilgili ülkelerin burada yakında kullanabileceğini ifade etti.

Trump, İran ile anlaşmanın yapılmasıyla birlikte boğazın tamamen açılacağını belirterek, "Bu sayede bedava petrole ve Hürmüz Boğazı'na kavuşacağız. Her şey yolunda girecek ve bence petrol fiyatları eskisinden daha da düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolünde teknik olarak 98,46 doların direnci, 97,83 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. ​​​​​​​